Loto du Nogent Basket Club

Salle Pierre Mendès France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Nogent Basket Club organise son loto le dimanche 8 mars.

De nombreux lots à gagner !

Ouverture des portes à 12h30 I Début 14h00

Sans réservation

Buvette & petite restauration sur place

Le Nogent Basket Club organise son loto le dimanche 8 mars.

De nombreux lots à gagner !

Ouverture des portes à 12h30 I Début 14h00

Sans réservation

Buvette & petite restauration sur place .

Salle Pierre Mendès France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 99 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nogent Basket Club is organizing its bingo on Sunday March 8.

Lots of prizes to be won!

Doors open at 12.30pm I Start at 2pm

No reservation required

Refreshments & snacks on site

L’événement Loto du Nogent Basket Club Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-25 par OTs DU PERCHE