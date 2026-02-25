Loto du Nogent Basket Club Nogent-le-Rotrou
Loto du Nogent Basket Club Nogent-le-Rotrou dimanche 8 mars 2026.
Loto du Nogent Basket Club
Salle Pierre Mendès France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Le Nogent Basket Club organise son loto le dimanche 8 mars.
De nombreux lots à gagner !
Ouverture des portes à 12h30 I Début 14h00
Sans réservation
Buvette & petite restauration sur place
Salle Pierre Mendès France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 99 75
English :
The Nogent Basket Club is organizing its bingo on Sunday March 8.
Lots of prizes to be won!
Doors open at 12.30pm I Start at 2pm
No reservation required
Refreshments & snacks on site
L’événement Loto du Nogent Basket Club Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-25 par OTs DU PERCHE