Loto du Nouvel An Salle polyvalente La Gare Eymet

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
L’Amicale Sportive Eymetoise a la plaisir de vous inviter à son grand loto spécial Nouvel An. Un rendez-vous incontournable, une grande soirée loto, placée sous le signe de la convivialité, du jeux, et de très beaux lots à gagner.
À gagner une montre connectée, drone, de nombreux lots festifs pour préparer les fêtes !
Buvette sur place.
Bourriche 13 lots.
Ambiance festive et chaleureuse garantie ! Venez en famille ou entre amis, tentez votre chance, partagez un bon moment et peut-être repartir avec des supers lots ! On vous attend nombreux pour cette soirée exceptionnelle !! .
