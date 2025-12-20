Loto du Nouvel An Salle polyvalente La Gare Eymet

Loto du Nouvel An

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

L’Amicale Sportive Eymetoise a la plaisir de vous inviter à son grand loto spécial Nouvel An. Un rendez-vous incontournable, une grande soirée loto, placée sous le signe de la convivialité, du jeux, et de très beaux lots à gagner.

À gagner une montre connectée, drone, de nombreux lots festifs pour préparer les fêtes !

Buvette sur place.

Bourriche 13 lots.

Ambiance festive et chaleureuse garantie ! Venez en famille ou entre amis, tentez votre chance, partagez un bon moment et peut-être repartir avec des supers lots ! On vous attend nombreux pour cette soirée exceptionnelle !! .

English : Loto du Nouvel An

