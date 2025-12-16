Loto du Nouvel An Salle Louis Blazy Mourenx
Loto du Nouvel An Salle Louis Blazy Mourenx jeudi 1 janvier 2026.
Loto du Nouvel An
Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx Pyrénées-Atlantiques
De nombreux lots à gagner bon d’achat de 500€, playstation 5, petits électroménager, paniers garnis… .
Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 25 08
