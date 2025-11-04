Loto du Pas Saint L’Homer NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

Loto du Pas Saint L’Homer

NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages Orne

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Traditionnel loto du Pas Saint l’Homer avec de nombreux lots à gagner. Mini loto, petite restauration sur place. Ouverture des portes à 12h30. .

NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 72 25 35 98 hameau.daniel@orange.fr

