Loto du Pays Médoc Rugby Cissac-Médoc

Salle culturelle Cissac-Médoc

2025-11-08

2025-11-08

2025-11-08

le Pays Médoc Rugby, en collaboration avec l'AEDCM, organise son loto.

le Pays Médoc Rugby, en collaboration avec l’AEDCM, organise son loto.

Ouverture des portes dès 18h30.

Tombola.

Petite restauration et buvette sur place.

Sur réservation. .

Salle culturelle Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92

