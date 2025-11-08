Loto du Pays Médoc Rugby Cissac-Médoc
Loto du Pays Médoc Rugby Cissac-Médoc samedi 8 novembre 2025.
Loto du Pays Médoc Rugby
Salle culturelle Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le Pays Médoc Rugby, en collaboration avec l’AEDCM, organise son loto.
Ouverture des portes dès 18h30.
Tombola.
Petite restauration et buvette sur place.
Sur réservation. .
Salle culturelle Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92
English : Loto du Pays Médoc Rugby
German : Loto du Pays Médoc Rugby
Italiano :
Espanol : Loto du Pays Médoc Rugby
L’événement Loto du Pays Médoc Rugby Cissac-Médoc a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Médoc-Vignoble