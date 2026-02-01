Loto du Pays Salonais Basket 13 Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto du Pays Salonais Basket 13

Dimanche 22 février 2026 de 13h à 19h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 13:00:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Le club sportif du Pays Salonais Basket 13 organise son loto avec de nombreux lots à gagner.

Dimanche 22 février à 13h à l’Espace Charles Trenet. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pays Salonais Basket 13 sports club is organizing a bingo with lots of prizes to be won.

L’événement Loto du Pays Salonais Basket 13 Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Salon de Provence