Loto du Pélirugby XV Salle Malacrida Pélissanne

Loto du Pélirugby XV

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 19h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Le Pélirugby XV vous invite à son loto De nombreux lots à gagner !

Une petite restauration et buvette seront également disponibles sur place. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 33 07 68 ecolerugbyxv.pelissanne@gmail.com

Pelirugby XV organizes a lottery come and try to win many gifts !

