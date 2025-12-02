Loto du Pélirugby XV Salle Malacrida Pélissanne
Loto du Pélirugby XV Salle Malacrida Pélissanne vendredi 27 mars 2026.
Vendredi 27 mars 2026 à partir de 19h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Le Pélirugby XV vous invite à son loto De nombreux lots à gagner !
Une petite restauration et buvette seront également disponibles sur place. .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 33 07 68 ecolerugbyxv.pelissanne@gmail.com
English :
Pelirugby XV organizes a lottery come and try to win many gifts !
