Loto du Ping-Pong Club Palunais Place du Bicentenaire de la Révolution Noves

Loto du Ping-Pong Club Palunais

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 17h.

Ouverture de la salle à partir de 15h30. Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Ping-Pong Club Palunais vous invite à son grand LOTO à la Salle de l’Amitié, mais aussi au Café du Siècle et au Fourbi.



Venez tenter votre chance et remporter de nombreux lots exceptionnels

Cave de vin

Demi agneau

Repas au restaurant

Longes de porc

… et bien d’autres surprises à gagner ! .

Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 11 14 78 ppcp13550@gmail.com

