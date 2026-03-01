Loto du printemps Maison du Village Dangu

Loto du printemps Maison du Village Dangu samedi 21 mars 2026.

Loto du printemps

Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:30:00
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

À gagner cartes cadeaux de 100 € et 200 €, coffrets beautés et gourmands. Tombola.
Buvette et restauration sur place.   .

Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu 27720 Eure Normandie +33 6 09 55 08 40  comitefetesdangu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du printemps

L’événement Loto du printemps Dangu a été mis à jour le 2026-03-02 par Vexin Normand Tourisme