Loto du printemps Maison du Village Dangu
Loto du printemps Maison du Village Dangu samedi 21 mars 2026.
Loto du printemps
Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
À gagner cartes cadeaux de 100 € et 200 €, coffrets beautés et gourmands. Tombola.
Buvette et restauration sur place. .
Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu 27720 Eure Normandie +33 6 09 55 08 40 comitefetesdangu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto du printemps
L’événement Loto du printemps Dangu a été mis à jour le 2026-03-02 par Vexin Normand Tourisme