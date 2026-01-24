Loto du printemps Salle Mariette Vautrin Sampigny

Loto du printemps

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Loto du printemps, organisé par l’association La VaillanteTout public

.

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 74 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring Loto, organized by the association La Vaillante

L’événement Loto du printemps Sampigny a été mis à jour le 2026-01-24 par OT COEUR DE LORRAINE