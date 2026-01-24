Loto du printemps Salle Mariette Vautrin Sampigny
Loto du printemps Salle Mariette Vautrin Sampigny samedi 14 mars 2026.
Loto du printemps
Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Loto du printemps, organisé par l’association La VaillanteTout public
.
Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 74 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spring Loto, organized by the association La Vaillante
L’événement Loto du printemps Sampigny a été mis à jour le 2026-01-24 par OT COEUR DE LORRAINE