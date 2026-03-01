Loto du RCNE + match de rugby Eyragues

Loto du RCNE + match de rugby

Samedi 14 mars 2026 à partir de 17h. Salle de la Bergerie Eyragues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14 17:00:00

Loto + match de rugby organisé par le RCNE à la Salle de la Bergerie.

Plus de 5 000 € de lots.



Nous vous attendons nombreux pour un bon moment de convivialité



Buvette et restaurations sur place. .

Salle de la Bergerie Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Loto + rugby match organized by the RCNE at the Salle de la Bergerie.

