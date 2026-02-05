Loto du Refuge des Bérauds Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans

Loto du Refuge des Bérauds

Salle des fêtes 92 Route nationale Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Le Refuge des Bérauds organise son traditionnel super loto annuel au profit du refuge !

.

Salle des fêtes 92 Route nationale Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 14 20 contact@refuge-des-berauds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du Refuge des Bérauds

The Refuge des Bérauds is holding its traditional annual fund-raising bingo!

L’événement Loto du Refuge des Bérauds Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-02-05 par Valence Romans Tourisme