Loto du Refuge des Bérauds Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans dimanche 15 mars 2026.
Début : 2026-03-15 14:00:00
Le Refuge des Bérauds organise son traditionnel super loto annuel au profit du refuge !
Salle des fêtes 92 Route nationale Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 14 20 contact@refuge-des-berauds.fr
English : Loto du Refuge des Bérauds
The Refuge des Bérauds is holding its traditional annual fund-raising bingo!
