Loto du Roller Club de Roscoff Salle Polyvalente Roscoff

Loto du Roller Club de Roscoff Salle Polyvalente Roscoff dimanche 21 septembre 2025.

Loto du Roller Club de Roscoff

Salle Polyvalente Allée des Embruns Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 13:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Loto du Roller Club Roscoff animé par Rachel.

Organisé par des élèves de Bac Pro Commerce du Lycée du Kreisker.

4500€ de lots dont 1500€ de Bons d’Achats.

Ouverture des portes à 11h.

Réservation de places possible.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle Polyvalente Allée des Embruns Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 7 45 00 22 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto du Roller Club de Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2025-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX