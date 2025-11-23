Loto du Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien Gymnase des Salins Martigues

Loto du Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien

Dimanche 23 novembre 2025 de 14h à 19h30. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Le Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien organise son loto annuel au gymnase des Salins, à côté du pôle d’échange Casanova, quartier de Ferrières.

Buvette et douceurs sur place.



Le Rotary est une organisation de chefs d’entreprise, de commerçants, d’artisans, de fonctionnaires et de membres de professions libérales qui sont déterminés à maintenir une conduite éthique au sein de leur profession.



Les Rotariens savent que leurs efforts, sous le signe de l’idéal de servir, peuvent faire progresser l’entente entre les peuples et la paix.



Nous nous réjouissons à l’idée non seulement de partager les informations, l’amitié rotarienne mais aussi de travailler avec vous pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et des femmes et des hommes du monde entier. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 81 71 07 rotary.canalsaintsebastien@gmail.com

English :

The Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien is organising its annual lotto at the Salins gymnasium, next to the Casanova transport hub in the Ferrières district.

German :

Der Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien veranstaltet sein jährliches Lotto in der Sporthalle des Salins, neben dem Verkehrsknotenpunkt Casanova, im Stadtteil Ferrières.

Italiano :

Il Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien organizza la sua lotteria annuale presso la palestra Salins, vicino all’hub dei trasporti Casanova, nel quartiere di Ferrières.

Espanol :

El Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien organiza su lotería anual en el gimnasio de Salins, junto al centro de transportes Casanova, en el barrio de Ferrières.

