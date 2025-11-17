Loto du Rotary Club Martigues Etang de Berre Gymnase des Salins Martigues

Loto du Rotary Club Martigues Etang de Berre

Dimanche 18 janvier 2026 de 15h à 20h30.

Ouverture des portes à 15h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 20:30:00

2026-01-18

Le loto annuel du Rotary Club Martigues Etang de Berre se déroulera au gymnase des Salins.

Au profit des actions locales et de solidarité pour la jeunesse et les personnes en difficultés.

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver sur le site du Rotary Club Martigues Etang de Berre. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 17 37 34 contact@rotarymartigues.fr

English :

The Rotary Club Martigues Etang de Berre’s annual lotto will be held at the Salins gymnasium.

German :

Das jährliche Lotto des Rotary Clubs Martigues Etang de Berre findet in der Sporthalle Gymnase des Salins statt.

Italiano :

Il lotto annuale del Rotary Club Martigues Etang de Berre si terrà nella palestra di Salins.

Espanol :

La lotería anual del Rotary Club Martigues Etang de Berre se celebrará en el gimnasio de Salins.

