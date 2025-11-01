Loto du Rotary La halle aux grains Quettehou
Loto du Rotary
La halle aux grains 1 Place du Marché Quettehou Manche
Début : 2025-11-01 19:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
Super loto du Rotary. Venez vous détendre et vous amuser avec nous. Nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place. .
La halle aux grains 1 Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 61 57 93 98 dominique.leroy11@gmail.com
English : Loto du Rotary
