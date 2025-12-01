Loto du Roudelet Felibren Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement

Loto du Roudelet Felibren

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 15h. Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Un grand classique à vivre entre amis ou en famille, les habitués connaissent la qualité des lots proposés avec le soutien de nos partenaires.

En famille ou entre amis le Grand loto du Roudelet Felibren c’est l’assurance de passer un bon moment de convivialité et de remporter quelques jolis lots que les habitués connaissent bien.

– 10 tours

– Buvette , sandwichs et rafraichissements



Pas de réservation de place. Ouverture des portes 14h 30. .

Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 05 15 65 contact@roudelet.fr

English :

A great classic to live with friends or family, regulars know the quality of the prizes offered with the support of our partners.

German :

Ein großer Klassiker, den man mit Freunden oder der Familie erleben kann. Stammgäste kennen die Qualität der Preise, die mit Unterstützung unserer Partner angeboten werden.

Italiano :

Un grande classico da gustare con gli amici o la famiglia, i frequentatori abituali conoscono la qualità dei premi offerti grazie al sostegno dei nostri partner.

Espanol :

Un gran clásico para disfrutar con amigos o en familia, los asiduos saben de la calidad de los premios que se ofrecen con el apoyo de nuestros socios.

L’événement Loto du Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille