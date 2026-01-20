Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps Saint-Sornin-Lavolps
Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps Saint-Sornin-Lavolps samedi 24 janvier 2026.
Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps
Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Loto organisé par les associations des parents d’élèves du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps au profit des projets des écoles.
Nombreux lots brasero, 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, bons d’achat, produits locaux…
Parties traditionnelles, partie enfants, tombola
Ouverture des portes à 19h, début à 20h30
Réservation conseillée 06 47 83 41 05 .
Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 41 05 aperpibeyssacstsornin@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps
L’événement Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps Saint-Sornin-Lavolps a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze