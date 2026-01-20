Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps Saint-Sornin-Lavolps

Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps Saint-Sornin-Lavolps samedi 24 janvier 2026.

Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

2026-01-24

Loto organisé par les associations des parents d’élèves du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps au profit des projets des écoles.
Nombreux lots brasero, 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, bons d’achat, produits locaux…
Parties traditionnelles, partie enfants, tombola
Ouverture des portes à 19h, début à 20h30

Réservation conseillée 06 47 83 41 05   .

Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 41 05  aperpibeyssacstsornin@hotmail.com

