Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps Saint-Sornin-Lavolps

Loto du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps

Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Loto organisé par les associations des parents d’élèves du RPI Beyssac-Saint-Sornin-Lavolps au profit des projets des écoles.

Nombreux lots brasero, 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, bons d’achat, produits locaux…

Parties traditionnelles, partie enfants, tombola

Ouverture des portes à 19h, début à 20h30

Réservation conseillée 06 47 83 41 05 .

Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 41 05 aperpibeyssacstsornin@hotmail.com

