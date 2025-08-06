LOTO DU RUGBY Boulogne-sur-Gesse
LOTO DU RUGBY Boulogne-sur-Gesse dimanche 8 février 2026.
LOTO DU RUGBY
SALLE POLYVALENTE Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne
Tarif : – –
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Quines et cartons pleins… Avez-vous les bons numéros?
Super Loto en 12 partie + 5 parties spéciales
Bons d’achat, panier commingeois
Paniers gourmands, magrets, lots divers
Le carton 2€ Plaque de 6 10€ .
SALLE POLYVALENTE Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 6 88 46 85 01
English :
Dice and full boxes… Do you have the right numbers?
German :
Quines und volle Kartons… Haben Sie die richtigen Zahlen?
Italiano :
Dadi e scatole piene… Avete i numeri giusti?
Espanol :
Dados y cajas llenas… ¿Tienes los números correctos?
