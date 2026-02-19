LOTO DU RUGBY SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères

LOTO DU RUGBY

SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez tenter votre chance et partager un super moment convivial avec l’Union Cazères Le Fousseret.

Ambiance garantie, suspense jusqu’au dernier numéro… et peut-être le carton plein pour vous ! 20 .

SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie cazeresfousseretxv@gmail.com

English :

Come and try your luck and share a great moment of conviviality with the Union Cazères Le Fousseret.

