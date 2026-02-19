LOTO DU RUGBY SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères
LOTO DU RUGBY SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères samedi 7 mars 2026.
LOTO DU RUGBY
SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez tenter votre chance et partager un super moment convivial avec l’Union Cazères Le Fousseret.
Ambiance garantie, suspense jusqu’au dernier numéro… et peut-être le carton plein pour vous ! 20 .
SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie cazeresfousseretxv@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck and share a great moment of conviviality with the Union Cazères Le Fousseret.
L’événement LOTO DU RUGBY Cazères a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE