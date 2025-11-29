Loto du Rugby

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 7 – 7 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Ouverture des portes dès 18h30, début des parties à 19h30.

18 parties ainsi qu’une partie spéciale.

De nombreux lots à gagner dont des bons d’achats de 150 € à 500 €.

Buvette et buffet sur place.

Informations et réservations par téléphone. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 89 83 29

English : Loto du Rugby

German : Loto du Rugby

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto du Rugby Champagnole a été mis à jour le 2025-11-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA