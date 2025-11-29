Loto du Rugby Champagnole
Loto du Rugby Champagnole samedi 29 novembre 2025.
Loto du Rugby
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 7 – 7 – 35 EUR
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Ouverture des portes dès 18h30, début des parties à 19h30.
18 parties ainsi qu’une partie spéciale.
De nombreux lots à gagner dont des bons d’achats de 150 € à 500 €.
Buvette et buffet sur place.
Informations et réservations par téléphone. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 89 83 29
