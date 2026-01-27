Loto du rugby Champagnole

Loto du rugby Champagnole samedi 21 février 2026.

Loto du rugby

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Nombreux lots à gagner.
Buffet & buvette.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 89 83 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du rugby

L’événement Loto du rugby Champagnole a été mis à jour le 2026-01-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA