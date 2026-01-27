Loto du rugby

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Nombreux lots à gagner.

Buffet & buvette. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 89 83 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du rugby

L’événement Loto du rugby Champagnole a été mis à jour le 2026-01-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA