Loto du rugby, Salle polyvalente La Gare Eymet

Loto du rugby

Loto du rugby, Salle polyvalente La Gare Eymet mardi 30 décembre 2025.

Loto du rugby

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12

Le club des supporters de l’A.S.Eymet rugby vous invite à leur loto.
Buvette.
Nombreux lots et bons d’achat à gagner.   .

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 93 23 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du rugby

L’événement Loto du rugby Eymet a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides