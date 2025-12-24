Loto du rugby, Salle polyvalente La Gare Eymet
Loto du rugby, Salle polyvalente La Gare Eymet mardi 30 décembre 2025.
Loto du rugby
Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12
Le club des supporters de l'A.S.Eymet rugby vous invite à leur loto.
Buvette.
Nombreux lots et bons d'achat à gagner.
Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 93 23 05
English : Loto du rugby
L'événement Loto du rugby Eymet a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides