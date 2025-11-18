Loto du rugby RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Loto du rugby

RABASTENS-DE-BIGORRE Parc de l’Adour Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 21:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises. Le loto, c’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Nouveaux lots, nouvelles sentations et toujours plus à gagner. Bons d’achats de 50€ à 200€. Paniers garnis paniers du boucher magrets, volailles et cave à vin partie bingo.

Buvette avec boisson chaude et fraîche et merveilles sur place.

RABASTENS-DE-BIGORRE Parc de l’Adour Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 85 50 90 46 mairie.rabigorre@orange.fr

English :

Get ready for an evening full of excitement, suspense and surprises. Lotto is much more than just a game of chance; it’s a thrilling community experience where luck can smile on any of you!

New prizes, new sensations and always more to win. Gift vouchers from 50? to 200? Butcher’s baskets, poultry and wine cellar bingo game.

Refreshment bar with hot and cold drinks and delicacies on site.

German :

Machen Sie sich auf einen Abend voller Aufregung, Spannung und Überraschungen gefasst. Lotto ist viel mehr als nur ein Glücksspiel; es ist ein spannendes Gemeinschaftserlebnis, bei dem das Glück jedem von Ihnen hold sein kann!

Neue Lose, neue Eindrücke und immer mehr zu gewinnen. Einkaufsgutscheine von 50 bis 200 Euro. Füllkörbe Metzgerkörbe mit Entenbrust, Geflügel und Weinkeller Bingo-Party.

Getränkestand mit heißen und kalten Getränken und Leckereien vor Ort.

Italiano :

Preparatevi a una serata ricca di emozioni, suspense e sorprese. Il Lotto è molto più di un semplice gioco d’azzardo: è un’emozionante esperienza comunitaria in cui la fortuna può sorridere a chiunque!

Nuovi premi, nuove sensazioni e sempre più vincite. Buoni da 50 a 200? Cesti pieni di cesti di macelleria, magrets, pollame e tombola della cantina.

Bar con bevande calde e fredde e prelibatezze in loco.

Espanol :

Prepárese para una noche llena de emoción, suspense y sorpresas. La lotería es mucho más que un juego de azar: ¡es una emocionante experiencia comunitaria en la que la suerte puede sonreír a cualquiera de vosotros!

Nuevos premios, nuevas sensaciones y siempre más que ganar. Vales de 50? a 200? Cestas de carnicería, magrets, aves de corral y juego de bingo de bodega.

Bar de refrescos con bebidas frías y calientes y delicias in situ.

