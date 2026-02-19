Loto du Rugby Saint-Affrique

Loto du Rugby

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Ce week-end, le RCSA organise son Quine !

On vous attend nombreux et nombreuses ! .

rugby-club-st-affricain@orange.fr

English :

This weekend, the RCSA is holding its Quine!

