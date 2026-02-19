Loto du Rugby Saint-Affrique
Loto du Rugby Saint-Affrique samedi 21 février 2026.
Loto du Rugby
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Ce week-end, le RCSA organise son Quine !
On vous attend nombreux et nombreuses ! .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie rugby-club-st-affricain@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This weekend, the RCSA is holding its Quine!
L’événement Loto du Rugby Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)