Loto du Rugby SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-10 21:00:00
LOTO DU RUGBY
Tentez votre chance et gagnez gros !
Divers lots à gagner
2 places pour la finale du Top 14,
1 téléviseur, 1 paire de skis, 1 vélo, 2 voyages et bien d’autres encore.
Gymnase du village
Ouverture des portes à 20h, début à 21h
Buvette, crêpes, cidre, tombola sur place .
SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 80
English :
RUGBY LOTO
Try your luck and win big!
Various prizes to be won
2 tickets for the Top 14 final,
1 TV, 1 pair of skis, 1 bike, 2 trips and much more.
Village gymnasium
