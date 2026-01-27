Loto du Rugby SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Loto du Rugby

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 21:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

LOTO DU RUGBY

Tentez votre chance et gagnez gros !

Divers lots à gagner

2 places pour la finale du Top 14,

1 téléviseur, 1 paire de skis, 1 vélo, 2 voyages et bien d’autres encore.

Gymnase du village

Ouverture des portes à 20h, début à 21h

Buvette, crêpes, cidre, tombola sur place .

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 80

English :

RUGBY LOTO

Try your luck and win big!

Various prizes to be won

2 tickets for the Top 14 final,

1 TV, 1 pair of skis, 1 bike, 2 trips and much more.

Village gymnasium

