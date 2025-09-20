Loto du rugby Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier

Loto du rugby Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier samedi 20 septembre 2025.

Loto du rugby

Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Loto organisé par l’ASV Rugby

Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 87 43 46

English :

Loto organized by ASV Rugby

German :

Lotto organisiert vom ASV Rugby

Italiano :

Lotteria organizzata da ASV Rugby

Espanol :

Loto organizada por el ASV Rugby

