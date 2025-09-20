Loto du rugby Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier
Loto du rugby Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier samedi 20 septembre 2025.
Loto du rugby
Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Loto organisé par l’ASV Rugby

Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 87 43 46
English :
Loto organized by ASV Rugby
German :
Lotto organisiert vom ASV Rugby
Italiano :
Lotteria organizzata da ASV Rugby
Espanol :
Loto organizada por el ASV Rugby
