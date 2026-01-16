Loto du rugby XIII Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto du rugby XIII

Samedi 7 mars 2026 de 13h à 19h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Les lotos sont de retour ! Le Rugby Club Salon XIII organise son loto à l’Espace Charles Trenet, ouverture des portes à 13h.

De nombreux lots sont à gagner. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63

English :

The bingo is back! Rugby Club Salon XIII organizes its lotto at Espace Charles Trenet, doors open at 1pm.

