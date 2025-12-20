Loto du S.A.O., Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
Loto du S.A.O., Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol dimanche 8 février 2026.
Loto du S.A.O.
Dimanche 8 février 2026 à partir de 15h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Loto du S.A.O. à 15h
De nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
S.A.O. bingo at 3 p.m
L’événement Loto du S.A.O. Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence