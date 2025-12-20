Loto du S.A.O., Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Dimanche 8 février 2026 à partir de 15h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Loto du S.A.O. à 15h
De nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place.   .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

S.A.O. bingo at 3 p.m

L’événement Loto du S.A.O. Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence