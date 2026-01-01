Loto du Salon Bel-Air Foot Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto du Salon Bel-Air Foot

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 17h30.

Ouverture des portes à 17h00. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 17:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Quine ! Le Salon Bel-Air foot organise son loto avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous à l’Espace Charles Trenet !

On se donne rendez-vous le Samedi 11 Janvier à l’espace Charles Trenet à Salon de Provence



LOTO SAMEDI 10 JANVIER

‼‼ 1ER LOTO 2026 ‼‼

ESPACE CHARLES TRENET

OUVERTURE DES PORTES 17H30

DES MILLIERS D’EUROS DE LOTS

BUVETTE RESTAURATION SUR PLACE



3 cartons achetés = 1 place réservée .

Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 77 02 44 sbf.belair@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quine! Salon Bel-Air soccer organizes its lotto with lots of prizes to be won. See you at Espace Charles Trenet!

L’événement Loto du Salon Bel-Air Foot Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence