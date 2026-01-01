Loto du Salon Bel-Air Foot Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Loto du Salon Bel-Air Foot Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 10 janvier 2026.
Loto du Salon Bel-Air Foot
Samedi 10 janvier 2026 à partir de 17h30.
Ouverture des portes à 17h00. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Début : 2026-01-10 17:30:00
2026-01-10
Quine ! Le Salon Bel-Air foot organise son loto avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous à l’Espace Charles Trenet !
On se donne rendez-vous le Samedi 11 Janvier à l’espace Charles Trenet à Salon de Provence
LOTO SAMEDI 10 JANVIER
‼‼ 1ER LOTO 2026 ‼‼
ESPACE CHARLES TRENET
OUVERTURE DES PORTES 17H30
DES MILLIERS D’EUROS DE LOTS
BUVETTE RESTAURATION SUR PLACE
3 cartons achetés = 1 place réservée .
Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 77 02 44 sbf.belair@orange.fr
English :
Quine! Salon Bel-Air soccer organizes its lotto with lots of prizes to be won. See you at Espace Charles Trenet!
