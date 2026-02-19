Loto du SAM Athlé Lesparre-Médoc

Loto du SAM Athlé

Salle des fêtes Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Loto organisé par la section athlétisme du SAM de Lesparre, animé par Jean-Michel Guedon

Ouverture des portes à 18h30.

Petite restauration et buvette sur place.

Sans réservation. .

Salle des fêtes Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 04 74

