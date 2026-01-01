Loto du Secours populaire Salle des fêtes Mours-Saint-Eusèbe

Loto du Secours populaire

Salle des fêtes Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Venez nombreux pour tenter votre chance au loto au profit du Secours populaire ! Au programme, de nombreux lots à gagner bons d’achats, tablettes et pleins d’autres.

Salle des fêtes Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 13 53 secpop.romansbdp@laposte.net

English :

Come one, come all, and try your luck at the bingo to benefit Secours Populaire! Lots of prizes to be won: shopping vouchers, tablets and lots more.

L’événement Loto du Secours populaire Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme