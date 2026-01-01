Loto du Secours populaire Salle des fêtes Mours-Saint-Eusèbe
Loto du Secours populaire Salle des fêtes Mours-Saint-Eusèbe samedi 31 janvier 2026.
Loto du Secours populaire
Salle des fêtes Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez nombreux pour tenter votre chance au loto au profit du Secours populaire ! Au programme, de nombreux lots à gagner bons d’achats, tablettes et pleins d’autres.
Salle des fêtes Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 13 53 secpop.romansbdp@laposte.net
English :
Come one, come all, and try your luck at the bingo to benefit Secours Populaire! Lots of prizes to be won: shopping vouchers, tablets and lots more.
