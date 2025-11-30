Loto du ski club ZA Lapalun Buis-les-Baronnies
Loto du ski club ZA Lapalun Buis-les-Baronnies dimanche 30 novembre 2025.
Loto du ski club
ZA Lapalun Salle des Fêtes Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Nombreux lots à gagner, tombola, buvette et petite restauration. 5€ le carton, 20€ les 6.
.
ZA Lapalun Salle des Fêtes Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 08 04
English :
Numerous prizes to be won, tombola, refreshments and snacks. 5? per box, 20? for 6.
German :
Zahlreiche Preise zu gewinnen, Tombola, Erfrischungsstände und kleine Snacks. 5? pro Karton, 20? pro 6.
Italiano :
Tanti premi in palio, tombola, rinfreschi e spuntini. 5 per una scatola, 20 per 6.
Espanol :
Muchos premios, tómbola, refrescos y aperitivos. 5 por caja, 20 por 6.
L’événement Loto du ski club Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale