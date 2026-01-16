Loto du ski club Peyragudes Génos
Loto du ski club Peyragudes Génos lundi 23 février 2026.
Loto du ski club Peyragudes
GENOS Génos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-23 20:00:00
fin : 2026-02-23
2026-02-23
Loto du Ski club de Peyragudes dans la salle Valgora en face Balnéa à Génos-Loudenvielle.
Buvette sur place
GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 lotopeyragudes@gmail.com
English :
Ski club de Peyragudes bingo at the Valgora hall opposite Balnéa in Génos-Loudenvielle.
Refreshments on site
