Loto du ski club Peyragudes

GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 20:00:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Loto du Ski club de Peyragudes dans la salle Valgora en face Balnéa à Génos-Loudenvielle.

Buvette sur place

.

GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 lotopeyragudes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ski club de Peyragudes bingo at the Valgora hall opposite Balnéa in Génos-Loudenvielle.

Refreshments on site

L’événement Loto du ski club Peyragudes Génos a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de la Vallée du Louron|CDT65