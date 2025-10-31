Loto du Ski Club

village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 21:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Grand Loto du Ski Club.

En simultané au village et au Pla d’Adet.

De nombreux lots à gagner séjours semaine, wee-ends, pass sensoria & Balnea, forfaits ski, cours ESF, location de skis, journées canyons …

Ouverture des portes à 20h.

Vente crêpes, pâtisseries et boissons sur place .

village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Ski Club Grand Loto.

Simultaneously in the village and at Pla d?Adet.

Lots of prizes to be won: weekly stays, weekends, sensoria & Balnea passes, ski passes, ESF lessons, ski hire, canyoning days…

German :

Großes Lotto des Skiclubs.

Gleichzeitig im Dorf und in Pla d’Adet.

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Wochen- und Wochenendaufenthalte, Sensoria- und Balnea-Pässe, Skipässe, ESF-Kurse, Skiverleih, Canyoning-Tage …

Italiano :

Sci Club Loto.

In contemporanea nel villaggio e a Pla d’Adet.

In palio tanti premi: soggiorni settimanali, weekend, pass Sensoria & Balnea, skipass, lezioni FSE, noleggio sci, giornate di canyoning, ecc.

Espanol :

Club de esquí Loto.

Simultáneamente en el pueblo y en Pla d’Adet.

Muchos premios para ganar: estancias semanales, fines de semana, forfaits Sensoria & Balnea, forfaits de esquí, clases de FSE, alquiler de esquís, días de barranquismo, etc.

L’événement Loto du Ski Club Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT de St Lary|CDT65