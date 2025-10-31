Loto du Ski Club village Saint-Lary-Soulan
Loto du Ski Club village Saint-Lary-Soulan mardi 24 février 2026.
Loto du Ski Club
village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 21:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Grand Loto du Ski Club.
En simultané au village et au Pla d’Adet.
De nombreux lots à gagner séjours semaine, wee-ends, pass sensoria & Balnea, forfaits ski, cours ESF, location de skis, journées canyons …
Ouverture des portes à 20h.
Vente crêpes, pâtisseries et boissons sur place .
village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Ski Club Grand Loto.
Simultaneously in the village and at Pla d?Adet.
Lots of prizes to be won: weekly stays, weekends, sensoria & Balnea passes, ski passes, ESF lessons, ski hire, canyoning days…
German :
Großes Lotto des Skiclubs.
Gleichzeitig im Dorf und in Pla d’Adet.
Zahlreiche Preise zu gewinnen: Wochen- und Wochenendaufenthalte, Sensoria- und Balnea-Pässe, Skipässe, ESF-Kurse, Skiverleih, Canyoning-Tage …
Italiano :
Sci Club Loto.
In contemporanea nel villaggio e a Pla d’Adet.
In palio tanti premi: soggiorni settimanali, weekend, pass Sensoria & Balnea, skipass, lezioni FSE, noleggio sci, giornate di canyoning, ecc.
Espanol :
Club de esquí Loto.
Simultáneamente en el pueblo y en Pla d’Adet.
Muchos premios para ganar: estancias semanales, fines de semana, forfaits Sensoria & Balnea, forfaits de esquí, clases de FSE, alquiler de esquís, días de barranquismo, etc.
L’événement Loto du Ski Club Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT de St Lary|CDT65