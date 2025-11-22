Loto du Sou des écoles Salle Henri Maret Jaillans
Loto du Sou des écoles Salle Henri Maret Jaillans samedi 22 novembre 2025.
Loto du Sou des écoles
Salle Henri Maret 50 route des Tonnets Jaillans Drôme
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Parmi les lots séjour à Disney, télévision, tablette, drone…
Buvette et restauration sur place
Salle Henri Maret 50 route des Tonnets Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes sde.jaillans@laposte.net
English :
Prizes include Disney trip, TV, tablet, drone…
Refreshments and catering on site
German :
Unter den Preisen: Aufenthalt in Disney, Fernseher, Tablet, Drohne…
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
I premi comprendono un viaggio a Disney, un televisore, un tablet, un drone, ecc.
Rinfreschi e cibo in loco
Espanol :
Entre los premios figuran un viaje a Disney, un televisor, una tableta, un dron, etc.
Refrescos y comida in situ
