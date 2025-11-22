Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto du Sou des écoles Salle Henri Maret Jaillans

Salle Henri Maret 50 route des Tonnets Jaillans Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-22

Parmi les lots séjour à Disney, télévision, tablette, drone…
Buvette et restauration sur place
Salle Henri Maret 50 route des Tonnets Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   sde.jaillans@laposte.net

English :

Prizes include Disney trip, TV, tablet, drone…
Refreshments and catering on site

German :

Unter den Preisen: Aufenthalt in Disney, Fernseher, Tablet, Drohne…
Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

I premi comprendono un viaggio a Disney, un televisore, un tablet, un drone, ecc.
Rinfreschi e cibo in loco

Espanol :

Entre los premios figuran un viaje a Disney, un televisor, una tableta, un dron, etc.
Refrescos y comida in situ

