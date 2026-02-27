Loto du Sou des Ecoles Vitry-en-Charollais

Loto du Sou des Ecoles

Salle des Fêtes de Vitry-en-Charollais Vitry-en-Charollais Saône-et-Loire

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Venez participer au loto annuel organisé par l’association du Sou des Ecoles de Vitry-en-Charollais. Début des parties à 14h, ouverture des portes à 12h30. Plus de 4000€ de lots à gagner dont un bon d’achat de 500€, de l’électroménager (Airfryer, Cookeo…), une trottinette électrique, un ordinateur portable, des bons d’achats, des bons restaurants.

1 carton: 8 €, 2 cartons: 15 €, 3 cartons: 20 €, super quine: 2 €, bingo: 2 €. Partie enfant, partie corse. .

Salle des Fêtes de Vitry-en-Charollais Vitry-en-Charollais 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté leousdesecolesvitryench@gmx.fr

