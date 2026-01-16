Loto du Sporting Club Salonais Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto du Sporting Club Salonais

Samedi 7 février 2026 de 18h30 à 23h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07

Quine ! Le Sporting Club Salonais organise leur loto avec de nombreux lots qui sont à gagner.

Rendez-vous à l’Espace Charles Trenet à 18h30. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63

English :

Quine! The Sporting Club Salonais organizes their lotto with many prizes to be won.

