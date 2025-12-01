Loto du Stade Maillanais Route de Saint Rémy Maillane
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 18h.
Ouverture des portes à 17h30. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône
Loto du Stade Maillanais au Centre Frédéric Mistral.
De nombreux lots à gagner.
Venez soutenir le stade Maillanais.
Buvette et snacking sur place. .
Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur stademaillanais.licences@gmail.com
English :
Loto du Stade Maillanais at the Centre Frédéric Mistral.
German :
Lotto des Stade Maillanais im Centre Frédéric Mistral.
Italiano :
Loto dello Stade Maillanais al Centre Frédéric Mistral.
Espanol :
Loto del Stade Maillanais en el Centre Frédéric Mistral.
