Loto du Stade Maillanais Route de Saint Rémy Maillane

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 18h.

Ouverture des portes à 17h30. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Loto du Stade Maillanais au Centre Frédéric Mistral.

De nombreux lots à gagner.

Venez soutenir le stade Maillanais.

Buvette et snacking sur place. .

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur stademaillanais.licences@gmail.com

English :

Loto du Stade Maillanais at the Centre Frédéric Mistral.

German :

Lotto des Stade Maillanais im Centre Frédéric Mistral.

Italiano :

Loto dello Stade Maillanais al Centre Frédéric Mistral.

Espanol :

Loto del Stade Maillanais en el Centre Frédéric Mistral.

