Loto du stade ruffécois Salle Louis Petit Ruffec

Loto du stade ruffécois

Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

.

Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 87 74 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto du stade ruffécois Ruffec a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente