Loto du syndicat d’initiative

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 13:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le Syndicat d’initiative de Sarrebourg organise son grand loto, venez nombreux ! Cartes cadeaux et nombreux lots à gagner. Réservation par téléphone. Buvette et petite restauration sur place. Non conseillé aux enfants.Tout public

.

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 19 55 11 02 si.sarrebourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Syndicat d’initiative de Sarrebourg is organizing its big bingo, so come one, come all! Gift cards and lots of prizes to be won. Reservations by telephone. Refreshments and snacks on site. Not recommended for children.

L’événement Loto du syndicat d’initiative Sarrebourg a été mis à jour le 2026-02-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG