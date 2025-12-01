Loto du Téléthon Cholet

Loto du Téléthon

Salle des fêtes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13 23:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le traditionnel loto Michelin n’existe plus mais est repris par les bénévoles de l’association Vive la Vie en partenariat avec l’association Solidarité Lao !

+ de 2000€ de lots dont une Nintendo Switch 2, du matériel de bricolage, des entrées pour des parcs, des cartes cadeaux etc.

.

Salle des fêtes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr

English :

The traditional Michelin bingo no longer exists, but has been taken over by volunteers from the Vive la Vie association in partnership with the Solidarité Lao association!

+ Over 2,000? in prizes, including a Nintendo Switch 2, DIY equipment, park tickets, gift cards and more.

German :

Das traditionelle Michelin-Lotto gibt es nicht mehr, sondern wird von den Freiwilligen des Vereins Vive la Vie in Zusammenarbeit mit dem Verein Solidarité Lao übernommen!

+ 2000? an Preisen, darunter ein Nintendo Switch 2, Bastelmaterial, Eintrittskarten für Parks, Geschenkkarten etc.

Italiano :

La tradizionale tombola Michelin non esiste più, ma è stata ripresa dai volontari dell’associazione Vive la Vie in collaborazione con l’associazione Solidarité Lao!

+ Oltre 2.000 premi in palio, tra cui una Nintendo Switch 2, materiale per il bricolage, biglietti per i parchi, carte regalo, ecc.

Espanol :

El tradicional bingo Michelin ya no existe, ¡pero ha sido retomado por voluntarios de la asociación Vive la Vie en colaboración con la asociación Solidarité Lao!

+ Más de 2.000 € en premios, entre ellos una Nintendo Switch 2, material de bricolaje, entradas para parques, tarjetas regalo, etc.

