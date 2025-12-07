Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc

Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine

Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’association Solidarité Médocaine organise ses lotos dans la salle des fêtes de la commune.

Ouverture des portes dès 13h.

Possibilité de réserver les places. .

Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 83 94 04

