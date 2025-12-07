Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc

Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine

Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc dimanche 7 décembre 2025.

Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine

Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Solidarité Médocaine organise ses lotos dans la salle des fêtes de la commune.
Ouverture des portes dès 13h.
Possibilité de réserver les places.   .

Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 83 94 04 

English : Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine

German : Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine

Italiano :

Espanol : Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine

L’événement Loto du Téléthon de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Médoc-Vignoble