Loto du téléthon Centre d’animation Lanton samedi 22 novembre 2025.

Centre d’animation 4, route de Blagon Lanton Gironde

Début : 2025-11-22
2025-11-22

Loto organisé par le Club des aînés de Lanton, dans le cadre du Téléthon.   .

