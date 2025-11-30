Loto du Téléthon Le Plessis-Belleville
Loto du Téléthon Le Plessis-Belleville dimanche 30 novembre 2025.
Loto du Téléthon
Rue de Verdun Le Plessis-Belleville Oise
Un carton plein pour la recherche !
Venez participer au grand loto du Téléthon
De nombreux lots à gagner
Tombola
Restauration sur place
Vente de crêpes
Dimanche 30 novembre
Ouverture des portes 11 h 30 Début du jeu 13 h 30
4€ le carton
Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville
06.15.91.24.83.
English :
A full house for research!
Come and take part in the Telethon bingo
Lots of prizes to be won
Tombola
Catering on site
Pancake sale
? Sunday November 30th
? Doors open: 11:30 am Game starts: 1:30 pm
? 4? per box
? Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville
? 06.15.91.24.83.
German :
Ein Volltreffer für die Forschung!
Nehmen Sie am großen Lotto des Telethon teil
Es gibt zahlreiche Lose zu gewinnen!
Tombola
Verpflegung vor Ort
Verkauf von Crêpes
? Sonntag, den 30. November
? Türöffnung: 11:30 Uhr Spielbeginn: 13:30 Uhr
? 4? der Karton
? Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville
? 06.15.91.24.83.
Italiano :
Il tutto esaurito per la ricerca!
Vieni a partecipare alla tombola di Telethon
Tanti premi in palio
Tombola
Catering in loco
Vendita di frittelle
? Domenica 30 novembre
? Apertura porte: 11.30 Inizio partita: 13.30
4. Una scatola
? Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville
? 06.15.91.24.83.
Espanol :
¡Una casa llena para la investigación!
Participa en el bingo del Telemaratón
Muchos premios
Tómbola
Catering in situ
Venta de tortitas
? Domingo 30 de noviembre
? Apertura de puertas: 11.30h Inicio del partido: 13.30h
? 4? una caja
? Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville
? 06.15.91.24.83.
