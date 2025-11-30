Loto du Téléthon Le Plessis-Belleville

Loto du Téléthon

Un carton plein pour la recherche !

Venez participer au grand loto du Téléthon

De nombreux lots à gagner

Tombola

Restauration sur place

Vente de crêpes

Dimanche 30 novembre

Ouverture des portes 11 h 30 Début du jeu 13 h 30

4€ le carton

Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville

06.15.91.24.83.

Rue de Verdun Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 15 91 24 83

English :

A full house for research!

Come and take part in the Telethon bingo

Lots of prizes to be won

Tombola

Catering on site

Pancake sale

? Sunday November 30th

? Doors open: 11:30 am Game starts: 1:30 pm

? 4? per box

? Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville

? 06.15.91.24.83.

German :

Ein Volltreffer für die Forschung!

Nehmen Sie am großen Lotto des Telethon teil

Es gibt zahlreiche Lose zu gewinnen!

Tombola

Verpflegung vor Ort

Verkauf von Crêpes

? Sonntag, den 30. November

? Türöffnung: 11:30 Uhr Spielbeginn: 13:30 Uhr

? 4? der Karton

? Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville

? 06.15.91.24.83.

Italiano :

Il tutto esaurito per la ricerca!

Vieni a partecipare alla tombola di Telethon

Tanti premi in palio

Tombola

Catering in loco

Vendita di frittelle

? Domenica 30 novembre

? Apertura porte: 11.30 Inizio partita: 13.30

4. Una scatola

? Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville

? 06.15.91.24.83.

Espanol :

¡Una casa llena para la investigación!

Participa en el bingo del Telemaratón

Muchos premios

Tómbola

Catering in situ

Venta de tortitas

? Domingo 30 de noviembre

? Apertura de puertas: 11.30h Inicio del partido: 13.30h

? 4? una caja

? Espace Daniel Wattier rue de Verdin Le Plessis-Belleville

? 06.15.91.24.83.

