LOTO DU TÉLÉTHON Le Poujol-sur-Orb

Loto au profit du Téléthon organisé par l’association Danses au fil de l’Orb
Salle des Fêtes
Dimanche 7 décembre à 16h30
Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28
English :
Loto in aid of the Telethon organized by the association Danses au fil de l’Orb
Salle des Fêtes
Sunday December 7th at 4.30pm
German :
Lotto zugunsten des Telethon, organisiert vom Verein Danses au fil de l’Orb
Saal der Feste
Sonntag, 7. Dezember um 16.30 Uhr
Italiano :
Lotteria a favore di Telethon organizzata dall’associazione Danses au fil de l’Orb
Sala delle Feste
Domenica 7 dicembre alle 16.30
Espanol :
Loto a beneficio del Teletón organizado por la asociación Danses au fil de l’Orb
Sala de Fiestas
Domingo 7 de diciembre a las 16.30 h
