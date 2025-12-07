LOTO DU TÉLÉTHON

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Loto au profit du Téléthon organisé par l’association Danses au fil de l’Orb

Salle des Fêtes

Dimanche 7 décembre à 16h30

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28

English :

Loto in aid of the Telethon organized by the association Danses au fil de l’Orb

Salle des Fêtes

Sunday December 7th at 4.30pm

German :

Lotto zugunsten des Telethon, organisiert vom Verein Danses au fil de l’Orb

Saal der Feste

Sonntag, 7. Dezember um 16.30 Uhr

Italiano :

Lotteria a favore di Telethon organizzata dall’associazione Danses au fil de l’Orb

Sala delle Feste

Domenica 7 dicembre alle 16.30

Espanol :

Loto a beneficio del Teletón organizado por la asociación Danses au fil de l’Orb

Sala de Fiestas

Domingo 7 de diciembre a las 16.30 h

