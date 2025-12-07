Loto du Téléthon par le CF du port de BY Salle des fêtes Bégadan
Loto du Téléthon par le CF du port de BY Salle des fêtes Bégadan dimanche 7 décembre 2025.
Loto du Téléthon par le CF du port de BY
Salle des fêtes 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan Gironde
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Lotos du Téléthon organisés par le comité des fêtes du Port de By.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 66 16 32 soniaetvincent33@orange.fr
English : Loto du Téléthon par le CF du port de BY
German : Loto du Téléthon par le CF du port de BY
Italiano :
Espanol : Loto du Téléthon par le CF du port de BY
L’événement Loto du Téléthon par le CF du port de BY Bégadan a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Médoc-Vignoble