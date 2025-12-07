Loto du Téléthon par le CF du port de BY Salle des fêtes Bégadan

Loto du Téléthon par le CF du port de BY Salle des fêtes Bégadan dimanche 7 décembre 2025.

Loto du Téléthon par le CF du port de BY

Salle des fêtes 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Lotos du Téléthon organisés par le comité des fêtes du Port de By.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 66 16 32 soniaetvincent33@orange.fr

English : Loto du Téléthon par le CF du port de BY

German : Loto du Téléthon par le CF du port de BY

Italiano :

Espanol : Loto du Téléthon par le CF du port de BY

L’événement Loto du Téléthon par le CF du port de BY Bégadan a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Médoc-Vignoble