LOTO DU TELETHON PROPOSÉ PAR LE FOYER RURAL D’AVENE Avène

67 Quai des Tanneries Avène Hérault

LOTO du TELETHON à la salle polyvalente d’Avène, proposé par le foyer rural d’Avène.
RDV à 20h30 à la salle polyvalente du village.
English :

TELETHON LOTO at the Avène village hall, organized by the Foyer Rural d’Avène.
RDV at 8:30 pm at the village hall.

German :

TELETHON-LOTO in der Mehrzweckhalle von Avène, angeboten vom Foyer rural d’Avène.
Treffpunkt um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle des Dorfes.

Italiano :

TELETHON LOTO presso la sala del villaggio di Avène, organizzato dal Foyer Rural d’Avène.
Appuntamento alle 20.30 presso la sala del villaggio.

Espanol :

TELETHON LOTO en el ayuntamiento de Avène, organizado por el Foyer Rural d’Avène.
Reunión a las 20.30 h en la sala del pueblo.

