Loto du Téléthon Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 23:00:00

2025-12-05

Loto Téléthon le 5 décembre

20 parties + partie bingo
Bons d’achats de 20€ à 500€ .
Nombreux lots gourmands.
5€ la carte et 25€ la plaque de 6

Bingo valeur 250€
Ouverture des portes à 18h30 .Début du loto 20h.   .

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 97 00 48  dominique.famin@orange.fr

