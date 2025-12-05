Loto du Téléthon Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse
Loto du Téléthon Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse vendredi 5 décembre 2025.
Loto du Téléthon
Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05
Loto Téléthon le 5 décembre
20 parties + partie bingo
Bons d’achats de 20€ à 500€ .
Nombreux lots gourmands.
5€ la carte et 25€ la plaque de 6
Bingo valeur 250€
Ouverture des portes à 18h30 .Début du loto 20h. .
Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 97 00 48 dominique.famin@orange.fr
