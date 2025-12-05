Loto du Téléthon Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse

Loto du Téléthon

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Loto Téléthon le 5 décembre

20 parties + partie bingo

Bons d’achats de 20€ à 500€ .

Nombreux lots gourmands.

5€ la carte et 25€ la plaque de 6

Bingo valeur 250€

Ouverture des portes à 18h30 .Début du loto 20h. .

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 97 00 48 dominique.famin@orange.fr

English :

German : Loto du Téléthon

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto du Téléthon Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2025-11-21 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III